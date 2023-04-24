Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:45

Транспорт

Собянин сообщил о подготовке новой партии электробусов для столичных маршрутов

Собянин сообщил о подготовке новой партии электробусов для столичных маршрутов

Собянин: москвичи выбрали лучший дизайн новых станций Большой кольцевой линии

Главархив показал редкие фотографии весенней Москвы XX века

Собянин: городской сервис "Вывоз ненужных вещей"  стал популярным у москвичей 

Автомобильный мост через затон Новинки откроют до конца года

Собянин рассказал, как московское метро готовят к летнему сезону

Москва готовится к конкурсу промышленных дизайнеров

Новости часа: в Белгороде эвакуируют более трех тысяч человек из-за авиабомбы

На молочный кухнях столицы с начала года выдали бесплатно более 13 млн продуктовых наборов

Новости часа: ВСУ атаковали беспилотниками Запорожскую АЭС

Новая партия электробусов выйдет на городские маршруты в этом году. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграмм-канале.

На Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе уже готовы около 40 таких транспортных средств, еще 10 – в процессе производства. Всего же за два года в парки Мосгортранса придут более тысячи электробусов.

На заводе устанавливают аккумуляторы и электрику, сидения, валидаторы, монтируют видео- и медиасистемы. Также здесь проводят пусконаладку и испытания на герметичность, оформляют электробусы в узнаваемом стиле московского транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортвидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика