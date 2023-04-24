Собянин сообщил о подготовке новой партии электробусов для столичных маршрутов

Новая партия электробусов выйдет на городские маршруты в этом году. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграмм-канале.

На Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе уже готовы около 40 таких транспортных средств, еще 10 – в процессе производства. Всего же за два года в парки Мосгортранса придут более тысячи электробусов.

На заводе устанавливают аккумуляторы и электрику, сидения, валидаторы, монтируют видео- и медиасистемы. Также здесь проводят пусконаладку и испытания на герметичность, оформляют электробусы в узнаваемом стиле московского транспорта.

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