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24 марта, 15:15

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Обновление трех корпусов МКНЦ им Логинова завершится в 2026 году – Собянин

Обновление трех корпусов МКНЦ им Логинова завершится в 2026 году – Собянин

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В Москве реконструируют три корпуса научного центра имени Логинова. Реконструкция завершится в 2026 году. Об этом сообщил Сергей Собянин во время осмотра учреждения.

Мэр отметил, что в центре имени Логинова идет масштабная модернизация. На первом этапе открыли большой лечебный корпус. На следующем этапе обновят здание лаборатории, закупят современное оборудование.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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