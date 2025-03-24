24 марта, 15:15Новости
Обновление трех корпусов МКНЦ им Логинова завершится в 2026 году – Собянин
В Москве реконструируют три корпуса научного центра имени Логинова. Реконструкция завершится в 2026 году. Об этом сообщил Сергей Собянин во время осмотра учреждения.
Мэр отметил, что в центре имени Логинова идет масштабная модернизация. На первом этапе открыли большой лечебный корпус. На следующем этапе обновят здание лаборатории, закупят современное оборудование.
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