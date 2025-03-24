24 марта, 11:30Новости
Мэр Москвы рассказал о сохранении исторических каминов и печей при реставрации
В старинных особняках Москвы восстанавливают ценные элементы внутреннего убранства, сообщил Сергей Собянин. Специалисты уделяют особое внимание историческим каминам и печам.
В усадьбе Останкино усилили фундаменты печей в проходной галерее Египетского павильона и привели в порядок лепной декор. В особняке Николая Каштанова на Садовой-Самотечной улице воссоздают изразцовый камин по эскизам Михаила Врубеля – его оригинал хранится в Третьяковской галерее.
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