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24 марта, 08:45

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Собянин рассказал, какие образовательные объекты строят на северо-западе Москвы

Собянин рассказал, какие образовательные объекты строят на северо-западе Москвы

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В Северо-Западном округе Москвы построят 15 школ и детских садов. Сейчас в районе активно возводят жилые дома по программе реновации. Сергей Собянин сообщил, что уже введены в эксплуатацию 19 новостроек, 18 из них переданы под заселение. На стадии строительства и проектирования находятся еще 36 жилых комплексов.

На Волоколамском шоссе в районе Покровское-Стрешнево возводят пять объектов, включая новый корпус Курчатовской школы. Там появятся специализированные учебные кабинеты, инженерные и лабораторные комплексы, а также амфитеатр – многофункциональное пространство, доступное с разных этажей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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