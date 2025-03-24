Собянин рассказал, какие образовательные объекты строят на северо-западе Москвы

В Северо-Западном округе Москвы построят 15 школ и детских садов. Сейчас в районе активно возводят жилые дома по программе реновации. Сергей Собянин сообщил, что уже введены в эксплуатацию 19 новостроек, 18 из них переданы под заселение. На стадии строительства и проектирования находятся еще 36 жилых комплексов.

На Волоколамском шоссе в районе Покровское-Стрешнево возводят пять объектов, включая новый корпус Курчатовской школы. Там появятся специализированные учебные кабинеты, инженерные и лабораторные комплексы, а также амфитеатр – многофункциональное пространство, доступное с разных этажей.

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