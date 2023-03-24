Новости часа: Собянин рассказал о новых рабочих местах в районах около БКЛ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. К 2030 году на социальных и коммерческих объектах, построенных в районе БКЛ, работу получат около 400 тысяч человек. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Перехватывающая парковка у станции Лианозово МЦД-1 приостановит работу с 25 марта. Об этом сообщил "Администратор московского парковочного пространства".

Компания "Аэрофлот" в летнем расписании будет летать из Москвы по 37 зарубежным маршрутам. Об этом рассказала пресс-служба аэропорта Шереметьево.