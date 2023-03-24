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Новости

24 марта, 18:30

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о новых рабочих местах в районах около БКЛ

Новости часа: Собянин рассказал о новых рабочих местах в районах около БКЛ

Собянин: запуск БКЛ стимулирует развитие экономики Москвы

Новости часа: количество направлений медицины c использованием ИИ за год выросло вдвое

Собянин: дублер Кутузовского проспекта улучшит транспортное обслуживание 700 тыс человек

Собянин рассказал о проекте реорганизации промзоны Павелецкая

Новости часа: северный дублер Кутузовского проспекта запустят в этом году

Собянин рассказал о ходе строительства Северного дублера Кутузовского проспекта

Собянин: нейросети помогают столичным медикам искать патологии по 20 направлениям

Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Аэропорт Внуково"

Новости часа: Собянин заявил, что строительство БКЛ метро окупится в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. К 2030 году на социальных и коммерческих объектах, построенных в районе БКЛ, работу получат около 400 тысяч человек. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Перехватывающая парковка у станции Лианозово МЦД-1 приостановит работу с 25 марта. Об этом сообщил "Администратор московского парковочного пространства".

Компания "Аэрофлот" в летнем расписании будет летать из Москвы по 37 зарубежным маршрутам. Об этом рассказала пресс-служба аэропорта Шереметьево.

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