Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 марта, 17:45

Транспорт

Собянин: запуск БКЛ стимулирует развитие экономики Москвы

Собянин: запуск БКЛ стимулирует развитие экономики Москвы

Новости часа: количество направлений медицины c использованием ИИ за год выросло вдвое

Собянин: дублер Кутузовского проспекта улучшит транспортное обслуживание 700 тыс человек

Собянин рассказал о проекте реорганизации промзоны Павелецкая

Новости часа: северный дублер Кутузовского проспекта запустят в этом году

Собянин рассказал о ходе строительства Северного дублера Кутузовского проспекта

Собянин: нейросети помогают столичным медикам искать патологии по 20 направлениям

Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Аэропорт Внуково"

Новости часа: Собянин заявил, что строительство БКЛ метро окупится в 2024 году

Собянин: каждый вложенный в БКЛ бюджетный рубль принесет почти 7 руб инвестиций

Большая кольцевая линия окупится уже в следующем году. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Каждый рубль из бюджета, вложенный в проект, принесет почти в семь раз больше инвестиций.

Город потратил на строительство линий, станций БКЛ и прилегающей инфраструктуры почти 800 миллиардов рублей, а частные инвесторы вложат в объекты вокруг новых станций более пяти триллионов рублей, отметил мэр. К 2030 году там будет создано еще и около 400 тысяч рабочих мест.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортметровидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика