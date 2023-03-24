Новости часа: количество направлений медицины c использованием ИИ за год выросло вдвое

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Количество направлений медицины в Москве, где применяется искусственный интеллект, за год выросло вдвое. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Часть билетов в МХАТ имени Горького на 27 марта могла быть продана мошенниками. Об этом рассказали в Минкультуры РФ.

Передача Leroy Merlin менеджменту РФ должна сохранить рабочие места для 45 тысяч сотрудников. Об этом сообщили в компании.