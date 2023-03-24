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24 марта, 17:15

Общество

Новости часа: количество направлений медицины c использованием ИИ за год выросло вдвое

Новости часа: количество направлений медицины c использованием ИИ за год выросло вдвое

Собянин: дублер Кутузовского проспекта улучшит транспортное обслуживание 700 тыс человек

Собянин рассказал о проекте реорганизации промзоны Павелецкая

Новости часа: северный дублер Кутузовского проспекта запустят в этом году

Собянин рассказал о ходе строительства Северного дублера Кутузовского проспекта

Собянин: нейросети помогают столичным медикам искать патологии по 20 направлениям

Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Аэропорт Внуково"

Новости часа: Собянин заявил, что строительство БКЛ метро окупится в 2024 году

Собянин: каждый вложенный в БКЛ бюджетный рубль принесет почти 7 руб инвестиций

Собянин сообщил об утверждении проекта реорганизации промзоны Павелецкая

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Количество направлений медицины в Москве, где применяется искусственный интеллект, за год выросло вдвое. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Часть билетов в МХАТ имени Горького на 27 марта могла быть продана мошенниками. Об этом рассказали в Минкультуры РФ.

Передача Leroy Merlin менеджменту РФ должна сохранить рабочие места для 45 тысяч сотрудников. Об этом сообщили в компании.

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