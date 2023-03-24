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24 марта, 16:45

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Собянин рассказал о проекте реорганизации промзоны Павелецкая

Собянин рассказал о проекте реорганизации промзоны Павелецкая

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На части промзоны Павелецкая возведут современный жилой квартал для 1,6 тысячи человек. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Уже утвержден проект реорганизации этой территории. На 30 гектарах в ближайшие годы специалисты построят дома для переселения москвичей по программе реновации с подземными гаражами.

Мэр Москвы отметил, что запланирована и реконструкция дорог, с обустройством разворотной площадки и конечной станции для наземного транспорта. В рамках проекта будет создано около 550 рабочих мест.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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