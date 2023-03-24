24 марта, 16:45Город
Собянин рассказал о проекте реорганизации промзоны Павелецкая
На части промзоны Павелецкая возведут современный жилой квартал для 1,6 тысячи человек. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Уже утвержден проект реорганизации этой территории. На 30 гектарах в ближайшие годы специалисты построят дома для переселения москвичей по программе реновации с подземными гаражами.
Мэр Москвы отметил, что запланирована и реконструкция дорог, с обустройством разворотной площадки и конечной станции для наземного транспорта. В рамках проекта будет создано около 550 рабочих мест.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.