Новости часа: северный дублер Кутузовского проспекта запустят в этом году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Северный дублер Кутузовского проспекта запустят в этом году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Капитальный ремонт 14 мостов и путепроводов начнут в 2023 году в Москве. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Адвокат Артема Усса подтвердил, что тот скрылся из-под домашнего ареста. В СМИ сообщили, что защитник не знает, где находится Артем Усс.