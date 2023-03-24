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Новости

24 марта, 15:30

Происшествия

Новости часа: северный дублер Кутузовского проспекта запустят в этом году

Новости часа: северный дублер Кутузовского проспекта запустят в этом году

Собянин рассказал о ходе строительства Северного дублера Кутузовского проспекта

Собянин: нейросети помогают столичным медикам искать патологии по 20 направлениям

Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Аэропорт Внуково"

Новости часа: Собянин заявил, что строительство БКЛ метро окупится в 2024 году

Собянин: каждый вложенный в БКЛ бюджетный рубль принесет почти 7 руб инвестиций

Собянин сообщил об утверждении проекта реорганизации промзоны Павелецкая

Собянин отметил активное развитие инфраструктуры столичного района Измайлово

Новости часа: Мишустин заявил о росте продаж отечественных лекарств

Собянин: программа реновации в Измайлове ведется с опережением сроков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Северный дублер Кутузовского проспекта запустят в этом году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Капитальный ремонт 14 мостов и путепроводов начнут в 2023 году в Москве. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Адвокат Артема Усса подтвердил, что тот скрылся из-под домашнего ареста. В СМИ сообщили, что защитник не знает, где находится Артем Усс.

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