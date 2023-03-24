24 марта, 15:30Происшествия
Новости часа: северный дублер Кутузовского проспекта запустят в этом году
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Северный дублер Кутузовского проспекта запустят в этом году. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Капитальный ремонт 14 мостов и путепроводов начнут в 2023 году в Москве. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Адвокат Артема Усса подтвердил, что тот скрылся из-под домашнего ареста. В СМИ сообщили, что защитник не знает, где находится Артем Усс.