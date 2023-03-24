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Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Аэропорт Внуково"

Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Аэропорт Внуково"

Новости часа: Собянин заявил, что строительство БКЛ метро окупится в 2024 году

Собянин: каждый вложенный в БКЛ бюджетный рубль принесет почти 7 руб инвестиций

Собянин сообщил об утверждении проекта реорганизации промзоны Павелецкая

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Собянин отметил активное развитие инфраструктуры столичного района Измайлово

Новости часа: москвичам предожили оценить дизайн новых станций БКЛ в "Активном гражданине"

Собянин предложил москвичам оценить дизайн новых станций БКЛ в "Активном гражданине"

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Добраться до аэропорта Внуково практически из центра города можно будет всего за 40 минут на метро. Станцию рядом с терминалами откроют уже в этом году, сообщил Сергей Собянин. Мэр отметил, что это будет масштабный многоуровневый комплекс, который изменит транспортную доступность не только для миллионов авиапассажиров, но и для местных жителей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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