Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Аэропорт Внуково"

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Добраться до аэропорта Внуково практически из центра города можно будет всего за 40 минут на метро. Станцию рядом с терминалами откроют уже в этом году, сообщил Сергей Собянин. Мэр отметил, что это будет масштабный многоуровневый комплекс, который изменит транспортную доступность не только для миллионов авиапассажиров, но и для местных жителей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.