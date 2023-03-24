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Собянин: каждый вложенный в БКЛ бюджетный рубль принесет почти 7 руб инвестиций

Собянин: каждый вложенный в БКЛ бюджетный рубль принесет почти 7 руб инвестиций

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Большая кольцевая линия окупится уже в следующем году. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Каждый рубль из бюджета, вложенный в проект, принесет почти в семь раз больше инвестиций.

Город потратил на строительство линий, станций БКЛ и прилегающей инфраструктуры почти 800 миллиардов рублей, а частные инвесторы вложат в объекты вокруг новых станций более пяти триллионов рублей, отметил мэр. Жилье, коммерческие и социальные объекты, которые активно возводятся вблизи к БКЛ, принесут городу дополнительные налоговые доходы. К 2030 году там будет создано еще и около 400 тысяч рабочих мест.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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