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Собянин сообщил об утверждении проекта реорганизации промзоны Павелецкая

Собянин сообщил об утверждении проекта реорганизации промзоны Павелецкая

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На части промзоны Павелецкая возведут современный жилой квартал для 1,6 тысячи человек. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Уже утвержден проект реорганизации этой территории. На участке около 30 гектаров в ближайшие годы вырастут новостройки для переселения москвичей по программе реновации с подземными гаражами, а еще там построят школу и два детских сада.

Мэр отметил, что запланирована и реконструкция дорог, с обустройством разворотной площадки и конечной станции для наземного транспорта. В рамках проекта будет создано около 550 рабочих мест.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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