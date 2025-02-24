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Новости

24 февраля, 15:15

Новости

Сергей Собянин рассказал о московских разработках ракетно-космической отрасли

Сергей Собянин рассказал о московских разработках ракетно-космической отрасли

Собянин: Москва развивает высокоскоростную интернет-связь нового поколения

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Систему глобального спутникового интернета разрабатывают в Москве. Сергей Собянин осмотрел производственную площадку разработчика – российскую аэрокосмическую компанию. Мэр отметил, что Москва вносит значительный вклад в критически важную для страны отрасль.

В настоящее время в ракетно-космической промышленности работают в том числе и молодые компании. Одна из них разрабатывает и управляет будущей низкоорбитальной спутниковой группировкой. На данный момент на орбиту выведены 6 спутников. Группировка обеспечит доступ в интернет со скоростью передачи данных до 1 гигабит в секунду с минимальными задержками в любой точке Земли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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