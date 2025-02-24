Новости часа: с 2011 года в Москве построено 1 118 социальных объектов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более тысячи объектов социальной инфраструктуры построили в Москве с 2011 года. Об этом заявил Сергей Собянин.

Новый тоннель Рублево-Архангельской линии метро построят под Москвой-рекой, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По прогнозам синоптиков, осадки вернутся в Москву с 1 марта.