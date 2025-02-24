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Новости

Новости

24 февраля, 12:30

Новости

Новости часа: с 2011 года в Москве построено 1 118 социальных объектов

Новости часа: с 2011 года в Москве построено 1 118 социальных объектов

Новости часа: за пять лет ИИ проанализировал 14 млн лучевых исследований в Москве

Собянин: за пять лет ИИ проанализировал 14 млн лучевых исследований в Москве

Собянин: с 2011 года в Москве построено 1 118 социальных объектов

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 февраля

Собянин рассказал об установке мемориальных досок Героям Российской Федерации в Москве

Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

Сергей Собянин поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества

Собянин: современные ИТ-решения используют во всех сферах экономики Москвы

Собянин сообщил, что на ВДНХ появится 25 детских площадок

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более тысячи объектов социальной инфраструктуры построили в Москве с 2011 года. Об этом заявил Сергей Собянин.

Новый тоннель Рублево-Архангельской линии метро построят под Москвой-рекой, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По прогнозам синоптиков, осадки вернутся в Москву с 1 марта.

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