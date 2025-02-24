24 февраля, 12:30Новости
Новости часа: с 2011 года в Москве построено 1 118 социальных объектов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более тысячи объектов социальной инфраструктуры построили в Москве с 2011 года. Об этом заявил Сергей Собянин.
Новый тоннель Рублево-Архангельской линии метро построят под Москвой-рекой, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По прогнозам синоптиков, осадки вернутся в Москву с 1 марта.