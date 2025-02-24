Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля, 11:30

Новости

Новости часа: за пять лет ИИ проанализировал 14 млн лучевых исследований в Москве

Новости часа: за пять лет ИИ проанализировал 14 млн лучевых исследований в Москве

Собянин: за пять лет ИИ проанализировал 14 млн лучевых исследований в Москве

Собянин: с 2011 года в Москве построено 1 118 социальных объектов

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 февраля

Собянин рассказал об установке мемориальных досок Героям Российской Федерации в Москве

Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

Сергей Собянин поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества

Собянин: современные ИТ-решения используют во всех сферах экономики Москвы

Собянин сообщил, что на ВДНХ появится 25 детских площадок

Собянин рассказал, что Москва сохраняет высокие темпы строительства недвижимости

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За пять лет искусственный интеллект проанализировал 14 миллионов лучевых исследований. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 5 тысяч единиц оборудования для инженерных и IT-классов получили школы Москвы, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

На Болотной площади пройдут масленичные гулянья, пишет портал mos.ru.

Читайте также
мэр МосквымедицинатехнологииобразованиегородвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика