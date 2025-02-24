24 февраля, 11:30Новости
Новости часа: за пять лет ИИ проанализировал 14 млн лучевых исследований в Москве
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За пять лет искусственный интеллект проанализировал 14 миллионов лучевых исследований. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Более 5 тысяч единиц оборудования для инженерных и IT-классов получили школы Москвы, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
На Болотной площади пройдут масленичные гулянья, пишет портал mos.ru.