Собянин: с 2011 года в Москве построено 1 118 социальных объектов

С начала 2011 года в Москве было построено 1 118 объектов социальной инфраструктуры, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В период с 2011 года в городе были возведены 49 новых школ и детских садов, 14 медучреждений, 17 спортивных и 9 культурных объектов. К числу наиболее масштабных проектов относятся новый кампус МГТУ имени Баумана, корпус лучевой терапии медицинского комплекса "Коммунарка" и ледовый дворец в Мнёвниковской пойме.

Строительство объектов социальной инфраструктуры финансируется не только за счет городского бюджета, но и за счет привлеченных частных инвесторов. В прошлом году было введено более 80 таких объектов. Также в городе меняются правила строительства, активно внедряются цифровые технологии.

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