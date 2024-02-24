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Новости

24 февраля, 23:15

Новости

Новости часа: в Москве организовано 20 школьных спортивных лиг

Новости часа: в Москве организовано 20 школьных спортивных лиг

Новости часа: в Москве 800 тысяч учащихся приняли участие в спортивных лигах за 4 года

Новости часа: Собянин рассказал о самых популярных спортивных лигах в московских школах

Собянин сообщил, что в ТиНАО построят дорогу от Саларьево до Калужского шоссе

Новости часа: Собянин рассказал о росте посещаемости в "Музее Москвы"

Новости часа: 20 школьных спортивных лиг организовали в столице

Новости часа: Музей Москвы посетили более 1,1 млн человек в 2023 году

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной Вячеслава Лебедева

Музей Москвы поставил новый рекорд по посещаемости – Сергей Собянин

Собянин: 800 тысяч детей присоединились к соревнованиям школьных лиг Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице за четыре года организовано 20 школьных спортивных лиг.

В ТиНАО завершили работы по благоустройству на участке около станции Крекшино МЦД-4, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

В последнее воскресенье зимы, 25 февраля, школьники, студенты и члены многодетных семей смогут бесплатно посетить Музей Победы. Об этом заявила пресс-служба учреждения.

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