Новости часа: в Москве организовано 20 школьных спортивных лиг

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице за четыре года организовано 20 школьных спортивных лиг.

В ТиНАО завершили работы по благоустройству на участке около станции Крекшино МЦД-4, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

В последнее воскресенье зимы, 25 февраля, школьники, студенты и члены многодетных семей смогут бесплатно посетить Музей Победы. Об этом заявила пресс-служба учреждения.

