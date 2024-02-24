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Новости

24 февраля, 22:30

Новости

Новости часа: в Москве 800 тысяч учащихся приняли участие в спортивных лигах за 4 года

Новости часа: в Москве 800 тысяч учащихся приняли участие в спортивных лигах за 4 года

Новости часа: Собянин рассказал о самых популярных спортивных лигах в московских школах

Собянин сообщил, что в ТиНАО построят дорогу от Саларьево до Калужского шоссе

Новости часа: Собянин рассказал о росте посещаемости в "Музее Москвы"

Новости часа: 20 школьных спортивных лиг организовали в столице

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Двадцать школьных спортивных лиг организовано в Москве, за четыре года в них приняли участие более 800 тысяч учащихся. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Производство лекарств и медицинских изделий в столице выросло в 1,4 раза по итогам прошлого года, сказано на сайте мэра Москвы.

Плюсовая температура ожидается в столице в последние дни февраля, сообщили синоптики.

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