24 февраля, 22:30Новости
Новости часа: в Москве 800 тысяч учащихся приняли участие в спортивных лигах за 4 года
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Двадцать школьных спортивных лиг организовано в Москве, за четыре года в них приняли участие более 800 тысяч учащихся. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Производство лекарств и медицинских изделий в столице выросло в 1,4 раза по итогам прошлого года, сказано на сайте мэра Москвы.
Плюсовая температура ожидается в столице в последние дни февраля, сообщили синоптики.