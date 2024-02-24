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24 февраля, 18:15

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о росте посещаемости в "Музее Москвы"

Новости часа: Собянин рассказал о росте посещаемости в "Музее Москвы"

Новости часа: 20 школьных спортивных лиг организовали в столице

Новости часа: Музей Москвы посетили более 1,1 млн человек в 2023 году

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной Вячеслава Лебедева

Музей Москвы поставил новый рекорд по посещаемости – Сергей Собянин

Собянин: 800 тысяч детей присоединились к соревнованиям школьных лиг Москвы

Мэр Москвы: построим в ТиНАО дорогу от Саларьева до Калужского шоссе

Новости часа: участок Проектируемого проезда № 684 кратковременно перекроют 24–25 февраля

Новости часа: Главархив Москвы представил выставку к Дню защитника Отечества

Новости часа: в столице побит рекорд высоты сугробов 120-летней давности

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Объединение "Музей Москвы" в 2023 году поставило новый рекорд по посещаемости, рассказал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство возле станции Крекшино МЦД-4 в ТиНАО, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В столице утвердили архитектурно-градостроительное решение нового пешеходного моста между Мневниковской поймой и парком "Фили", сказано на сайте мэра Москвы.

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