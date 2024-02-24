Новости часа: Собянин рассказал о росте посещаемости в "Музее Москвы"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Объединение "Музей Москвы" в 2023 году поставило новый рекорд по посещаемости, рассказал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство возле станции Крекшино МЦД-4 в ТиНАО, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В столице утвердили архитектурно-градостроительное решение нового пешеходного моста между Мневниковской поймой и парком "Фили", сказано на сайте мэра Москвы.

