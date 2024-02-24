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Новости

24 февраля, 16:30

Новости

Новости часа: Музей Москвы посетили более 1,1 млн человек в 2023 году

Новости часа: Музей Москвы посетили более 1,1 млн человек в 2023 году

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной Вячеслава Лебедева

Музей Москвы поставил новый рекорд по посещаемости – Сергей Собянин

Собянин: 800 тысяч детей присоединились к соревнованиям школьных лиг Москвы

Мэр Москвы: построим в ТиНАО дорогу от Саларьева до Калужского шоссе

Новости часа: участок Проектируемого проезда № 684 кратковременно перекроют 24–25 февраля

Новости часа: Главархив Москвы представил выставку к Дню защитника Отечества

Новости часа: в столице побит рекорд высоты сугробов 120-летней давности

Новости часа: около 200 реликвий времен ВОВ представили в Музее Победы 23 февраля

Новости часа: график движения поездов изменили на Рижском и Курском направлениях МЦД-2

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Объединение "Музей Москвы" в 2023 году приняло более 1,1 миллиона посетителей. Об этом заявил Сергей Собянин.

Пешеходный мост в Мнёвниковской пойме соединит ее южную часть с Филевским парком. Информацию публикует сайт мэра Москвы.

По итогам 2023 года производство лекарств и медицинских изделий в столице выросло почти в 1,5 раза. Об этом также сообщает сайт мэра Москвы.

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