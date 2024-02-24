Новости часа: Музей Москвы посетили более 1,1 млн человек в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Объединение "Музей Москвы" в 2023 году приняло более 1,1 миллиона посетителей. Об этом заявил Сергей Собянин.

Пешеходный мост в Мнёвниковской пойме соединит ее южную часть с Филевским парком. Информацию публикует сайт мэра Москвы.

По итогам 2023 года производство лекарств и медицинских изделий в столице выросло почти в 1,5 раза. Об этом также сообщает сайт мэра Москвы.