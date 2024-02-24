Музей Москвы поставил новый рекорд по посещаемости – Сергей Собянин

Более 1,1 миллиона человек посетили объединение "Музей Москвы" в 2023 году. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра Москвы, рекорд во многом связан с необычными творческими проектами. Так, на центральной площадке музея на Зубовском бульваре прошла выставка "Дом моделей. Индустрия образов" – о советских институтах моды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.