24 февраля, 14:15Новости
Музей Москвы поставил новый рекорд по посещаемости – Сергей Собянин
Более 1,1 миллиона человек посетили объединение "Музей Москвы" в 2023 году. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По словам мэра Москвы, рекорд во многом связан с необычными творческими проектами. Так, на центральной площадке музея на Зубовском бульваре прошла выставка "Дом моделей. Индустрия образов" – о советских институтах моды.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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