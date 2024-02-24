Собянин: 800 тысяч детей присоединились к соревнованиям школьных лиг Москвы

В Москве организовали 20 школьных спортивных лиг. За четыре года их участниками стали свыше 800 тысяч учеников, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В этом учебному году самыми массовыми оказались лиги по волейболу, мини-футболу и баскетболу. Также для детей проводят соревнования и по другим видам спорта, например, по бадминтону, самбо, настольному теннису, шахматам.

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