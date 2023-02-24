В 2022 году производство медоборудования в Москве выросло почти на треть – Собянин

В 2022 году производство медоборудования в Москве выросло почти на треть, кроме того увеличилось производство медицинской мебели. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

В Москве работает более 200 предприятий, которые выпускают изделия медицинского назначения и лекарственные препараты. Город помогает таким компаниям: выдает субсидии, льготные кредиты и займы. Кроме того, заключаются офсетные контракты.

C 2017 года подписано 6 договоров на поставку лекарств, медизделий и продукции для молочных кухонь. Также в Москве создается большой фармацевтический кластер на базе особой экономической зоны "Технополис Москва". Он уже объединил 9 разработчиков и производителей лекарств.

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