Собянин рассказал о развитии малого и среднего предпринимательства в Москве в 2022 году

В 2022 году финансовую поддержку от города получили свыше 13 тысяч столичных субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Город реализовал свыше 10 программ. Самой популярной из них стало льготное кредитование.

За прошлый год кассовая выручка предприятий увеличилась на 24%, а поступления в бюджет города – на 23%. Наибольший вклад в экономику города внесли торговля, строительство, обрабатывающее производство.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

