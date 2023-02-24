24 февраля, 18:15Новости
Собянин рассказал о развитии малого и среднего предпринимательства в Москве в 2022 году
В 2022 году финансовую поддержку от города получили свыше 13 тысяч столичных субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Город реализовал свыше 10 программ. Самой популярной из них стало льготное кредитование.
За прошлый год кассовая выручка предприятий увеличилась на 24%, а поступления в бюджет города – на 23%. Наибольший вклад в экономику города внесли торговля, строительство, обрабатывающее производство.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.