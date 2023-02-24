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24 февраля, 17:30

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Собянин подвел итоги работы московского транспорта в 2022 году

Собянин подвел итоги работы московского транспорта в 2022 году

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В Москве в прошлом году выросло среднесуточное число поездок в рабочие дни на общественном транспорте по сравнению 2021 годом. Их стало на 580 тысяч больше. Итоги работы транспортного комплекса столицы подвел Сергей Собянин.

На автомобилях между тем совершалось в среднем на 300 тысяч поездок меньше. Москвичи предпочитают для ежедневных поездок метро, МЦД, трамваи и электробусы.

Среднее время поездки на общественном транспорте от МКАД до центра города в час пик составило 53 минуты, что на 21% меньше уровня 2010 года. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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