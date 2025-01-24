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Новости

Новости

24 января, 18:30

Новости

Новости часа: мэр Москвы сообщил о росте востребованности услуг и сервисов портала mos.ru

Новости часа: мэр Москвы сообщил о росте востребованности услуг и сервисов портала mos.ru

Новости часа: Собянин рассказал, как новые трассы улучшат доступность 5 районов юга Москвы

Собянин рассказал, как новые трассы улучшат доступность пяти районов юга Москвы

Новости часа: мэр Москвы сообщил о росте востребованности услуг и сервисов портала mos.ru

Новости часа: Собянин рассказал о развитии крупнейших автомобильных магистралей Москвы

Собянин: 17 предприятий в 2024 году стали резидентами ОЭЗ "Технополис "Москва"

Новости часа: Собянин рассказал о развитии крупнейших автомобильных магистралей Москвы

Собянин: за год москвичи воспользовались услугами и сервисами mos.ru 852 млн раз

Сергей Собянин рассказал о развитии крупнейших автомобильных магистралей Москвы

Собянин: автомобилисты получат прямой выезд с МСД на трассу М-4 "Дон"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичи воспользовались сервисами портала mos.ru более 850 миллионов раз за прошлый год. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Столичные водоемы патрулируют почти 30 судов на воздушной подушке. Это помогает предотвращать происшествия на льду, отметил заммэра Петр Бирюков.

На портале "Малый бизнес Москвы" появился новый бесплатный дистанционный курс. Он поможет предпринимателям начать свое дело, сообщили на сайте мэра.

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