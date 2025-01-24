Новости часа: мэр Москвы сообщил о росте востребованности услуг и сервисов портала mos.ru

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичи воспользовались сервисами портала mos.ru более 850 миллионов раз за прошлый год. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Столичные водоемы патрулируют почти 30 судов на воздушной подушке. Это помогает предотвращать происшествия на льду, отметил заммэра Петр Бирюков.

На портале "Малый бизнес Москвы" появился новый бесплатный дистанционный курс. Он поможет предпринимателям начать свое дело, сообщили на сайте мэра.