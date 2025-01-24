Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 января, 16:30

Новости

Новости часа: мэр Москвы сообщил о росте востребованности услуг и сервисов портала mos.ru

Новости часа: мэр Москвы сообщил о росте востребованности услуг и сервисов портала mos.ru

Новости часа: Собянин рассказал о развитии крупнейших автомобильных магистралей Москвы

Собянин: 17 предприятий в 2024 году стали резидентами ОЭЗ "Технополис "Москва"

Новости часа: Собянин рассказал о развитии крупнейших автомобильных магистралей Москвы

Собянин: за год москвичи воспользовались услугами и сервисами mos.ru 852 млн раз

Сергей Собянин рассказал о развитии крупнейших автомобильных магистралей Москвы

Собянин: автомобилисты получат прямой выезд с МСД на трассу М-4 "Дон"

Сергей Собянин рассказал о развитии крупнейших автомобильных магистралей Москвы

Собянин сообщил о сбитых БПЛА в городских округах Коломна и Раменский

Новости часа: мэр Москвы высоко оценил работу столичной полиции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Востребованность услуг и сервисов портала mos.ru за год увеличилась на 11%. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Начался прием заявок на новый дистанционный курс для бизнеса, который поможет предпринимателям в развитии их проектов, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

В столице благоустроили два участка набережной Сходненского канала. Работы включали создание прогулочных зон и мест для отдыха, проинформировал заммэра Петр Бирюков.

Читайте также
мэр МосквытехнологиигородбизнесблагоустройствовидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика