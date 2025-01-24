24 января, 16:30Новости
Новости часа: мэр Москвы сообщил о росте востребованности услуг и сервисов портала mos.ru
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Востребованность услуг и сервисов портала mos.ru за год увеличилась на 11%. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Начался прием заявок на новый дистанционный курс для бизнеса, который поможет предпринимателям в развитии их проектов, рассказала заммэра Наталья Сергунина.
В столице благоустроили два участка набережной Сходненского канала. Работы включали создание прогулочных зон и мест для отдыха, проинформировал заммэра Петр Бирюков.