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24 января, 14:45

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о развитии крупнейших автомобильных магистралей Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о развитии крупнейших автомобильных магистралей Москвы

Собянин: 17 предприятий в 2024 году стали резидентами ОЭЗ "Технополис "Москва"

Новости часа: Собянин рассказал о развитии крупнейших автомобильных магистралей Москвы

Собянин: за год москвичи воспользовались услугами и сервисами mos.ru 852 млн раз

Сергей Собянин рассказал о развитии крупнейших автомобильных магистралей Москвы

Собянин: автомобилисты получат прямой выезд с МСД на трассу М-4 "Дон"

Сергей Собянин рассказал о развитии крупнейших автомобильных магистралей Москвы

Собянин сообщил о сбитых БПЛА в городских округах Коломна и Раменский

Новости часа: мэр Москвы высоко оценил работу столичной полиции

Новости часа: власти Москвы увеличили до 400 тысяч рублей ежегодные выплаты семьям

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На участке МСД строят связку от Кантемировской улицы до путей Павелецкого направления, сообщил Сергей Собянин.

Жители домов в Тимирязевском районе заключили первые договоры на квартиры по реновации, заявили власти города.

Тренировки по фигурному катанию пройдут на ВДНХ в рамках проекта "Зима в Москве", сообщили на портале mos.ru.

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