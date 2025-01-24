Новости часа: Собянин рассказал о развитии крупнейших автомобильных магистралей Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На участке МСД строят связку от Кантемировской улицы до путей Павелецкого направления, сообщил Сергей Собянин.

Жители домов в Тимирязевском районе заключили первые договоры на квартиры по реновации, заявили власти города.

Тренировки по фигурному катанию пройдут на ВДНХ в рамках проекта "Зима в Москве", сообщили на портале mos.ru.