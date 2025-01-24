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Новости

24 января, 13:45

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о развитии крупнейших автомобильных магистралей Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о развитии крупнейших автомобильных магистралей Москвы

Собянин: за год москвичи воспользовались услугами и сервисами mos.ru 852 млн раз

Сергей Собянин рассказал о развитии крупнейших автомобильных магистралей Москвы

Собянин: автомобилисты получат прямой выезд с МСД на трассу М-4 "Дон"

Сергей Собянин рассказал о развитии крупнейших автомобильных магистралей Москвы

Собянин сообщил о сбитых БПЛА в городских округах Коломна и Раменский

Новости часа: мэр Москвы высоко оценил работу столичной полиции

Новости часа: власти Москвы увеличили до 400 тысяч рублей ежегодные выплаты семьям

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 января

"Мой район. Новости": на ВДНХ построят гостиничный комплекс и теннисные корты

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Участок дороги от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны планируют достроить в 2025 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По программе комплексного развития территорий в столице возведут свыше 100 детских садов, рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Зимнюю площадку на Воробьевых горах посетили более 80 тысяч человек, проинформировала заммэра Анастасия Ракова.

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