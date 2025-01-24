24 января, 13:45Новости
Новости часа: Собянин рассказал о развитии крупнейших автомобильных магистралей Москвы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Участок дороги от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны планируют достроить в 2025 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.
По программе комплексного развития территорий в столице возведут свыше 100 детских садов, рассказал заммэра Владимир Ефимов.
Зимнюю площадку на Воробьевых горах посетили более 80 тысяч человек, проинформировала заммэра Анастасия Ракова.