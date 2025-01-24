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24 января, 13:30

Новости

Собянин: за год москвичи воспользовались услугами и сервисами mos.ru 852 млн раз

Собянин: за год москвичи воспользовались услугами и сервисами mos.ru 852 млн раз

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Москвичи воспользовались услугами и сервисами портала mos.ru больше 850 миллионов раз в прошлом году. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Показатели превысили результаты 2023 года на 11%. Сейчас на портале доступны свыше 450 услуг и сервисов. Среди них – электронная медицинская карта, электронный дневник школьника, передача показаний счетчиков воды и тепла, запись на прием к врачу или запись в кружки и спортивные секции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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