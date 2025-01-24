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24 января, 07:15

Новости

Собянин сообщил о сбитых БПЛА в городских округах Коломна и Раменский

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Система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 24 января отразила атаку беспилотников, летевших на Москву. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Обезврежены ударные дроны в подмосковных Коломне, Раменском и Щелкове. Два беспилотника сбили в Подольске. Еще один вражеский аппарат уничтожили в Троицком административном округе Москвы. На месте падения обломков беспилотников, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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