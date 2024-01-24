24 января, 23:55Новости
Новости часа: в каталоге портала поставщиков Москвы уже 2,6 миллиона наименований
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Свыше 2,5 миллиона наименований в 16 тысячах категорий доступно в каталоге товаров портала поставщиков. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Торгово-деловой комплекс по городской программе с 250 рабочими местами возведут в ТиНАО. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Почти 140 специально оборудованных квартир предоставили маломобильным гражданам в рамках программы реновации в Москве по итогам 2023 года, сообщила пресс-служба департамента городского имущества столицы.