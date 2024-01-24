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Новости

Новости

24 января, 23:55

Новости

Новости часа: в каталоге портала поставщиков Москвы уже 2,6 миллиона наименований

Новости часа: в каталоге портала поставщиков Москвы уже 2,6 миллиона наименований

Новости часа: в Москве появится крупнейший в РФ комплекс по ремонту метропоездов

Новости часа: в Москве с 2011 года построили или реконструировали 12 электродепо – Собянин

Новости часа: в Москве создадут крупнейший в России комплекс по ремонту вагонов метро

Новости часа: в Москве с 2011 года построили или реконструировали 12 электродепо

Собянин: на московских ярмарках можно купить продукты из 47 регионов России

Собянин: завершаем строительство электродепо "Южное" Замоскворецкой линии метро

Новости часа: крупнейший в России комплекс по эксплуатации вагонов метро появится в Москве

Собянин: завершаем строительство электродепо "Южное" Замоскворецкой линии метро

Собянин: московские ярмарки в 2023 году посетили более 6 млн человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Свыше 2,5 миллиона наименований в 16 тысячах категорий доступно в каталоге товаров портала поставщиков. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Торгово-деловой комплекс по городской программе с 250 рабочими местами возведут в ТиНАО. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Почти 140 специально оборудованных квартир предоставили маломобильным гражданам в рамках программы реновации в Москве по итогам 2023 года, сообщила пресс-служба департамента городского имущества столицы.

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