Новости часа: в Москве появится крупнейший в РФ комплекс по ремонту метропоездов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве создадут крупнейший в России комплекс по ремонту поездов метро. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В столице продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы до конца недели. Это следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ.

Московский ЗАГС принял огонь с церемонии зажжения Всероссийского семейного очага "Сердце России", которое прошло на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

