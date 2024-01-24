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Новости

24 января, 22:00

Новости

Новости часа: в Москве с 2011 года построили или реконструировали 12 электродепо – Собянин

Новости часа: в Москве с 2011 года построили или реконструировали 12 электродепо – Собянин

Новости часа: в Москве создадут крупнейший в России комплекс по ремонту вагонов метро

Новости часа: в Москве с 2011 года построили или реконструировали 12 электродепо

Собянин: на московских ярмарках можно купить продукты из 47 регионов России

Собянин: завершаем строительство электродепо "Южное" Замоскворецкой линии метро

Новости часа: крупнейший в России комплекс по эксплуатации вагонов метро появится в Москве

Собянин: завершаем строительство электродепо "Южное" Замоскворецкой линии метро

Собянин: московские ярмарки в 2023 году посетили более 6 млн человек

Новости часа: Собянин сообщил, что на портале поставщиков Москвы доступно 2,6 млн товаров

Собянин рассказал, как уникальный портал поставщиков помогает находить продукцию

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве с 2011 года реконструировали или построили 12 электродепо. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Возможность оплаты проезда на Московских центральных диаметрах (МЦД) с помощью биометрических данных протестируют на четырех действующих станциях в январе, заявили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Фасад Останкинской телебашни в Москве 25 января украсит видеооткрытка с поздравлением в честь Дня студента. Об этом сообщили в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

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