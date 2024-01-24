Новости часа: в Москве с 2011 года построили или реконструировали 12 электродепо – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве с 2011 года реконструировали или построили 12 электродепо. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Возможность оплаты проезда на Московских центральных диаметрах (МЦД) с помощью биометрических данных протестируют на четырех действующих станциях в январе, заявили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Фасад Останкинской телебашни в Москве 25 января украсит видеооткрытка с поздравлением в честь Дня студента. Об этом сообщили в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

