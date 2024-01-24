Новости часа: в Москве создадут крупнейший в России комплекс по ремонту вагонов метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве создадут крупнейший в России комплекс по ремонту поездов метро. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до конца недели. Об этом предупредил Гидрометцентр.

В Отрадном появится многофункциональный центр площадью почти две тысячи квадратных метров. Об этом заявили в департаменте городского имущества Москвы.