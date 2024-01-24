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24 января, 20:00

Новости

Новости часа: в Москве создадут крупнейший в России комплекс по ремонту вагонов метро

Новости часа: в Москве создадут крупнейший в России комплекс по ремонту вагонов метро

Новости часа: в Москве с 2011 года построили или реконструировали 12 электродепо

Собянин: на московских ярмарках можно купить продукты из 47 регионов России

Собянин: завершаем строительство электродепо "Южное" Замоскворецкой линии метро

Новости часа: крупнейший в России комплекс по эксплуатации вагонов метро появится в Москве

Собянин: завершаем строительство электродепо "Южное" Замоскворецкой линии метро

Собянин: московские ярмарки в 2023 году посетили более 6 млн человек

Новости часа: Собянин сообщил, что на портале поставщиков Москвы доступно 2,6 млн товаров

Собянин рассказал, как уникальный портал поставщиков помогает находить продукцию

Новости часа: московские ярмарки в 2023 году посетили более 6 млн человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве создадут крупнейший в России комплекс по ремонту поездов метро. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до конца недели. Об этом предупредил Гидрометцентр.

В Отрадном появится многофункциональный центр площадью почти две тысячи квадратных метров. Об этом заявили в департаменте городского имущества Москвы.

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