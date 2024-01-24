Новости часа: в Москве с 2011 года построили или реконструировали 12 электродепо

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве с 2011 года построили или реконструировали 12 электродепо. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Количество выпавшего за сутки в Москве и Московской области снега в 1,5 раза превышает норму. Об этом сообщил Гидрометцентр.

В "Московском долголетии" появится программа по созданию мультфильмов от студии "Союзмультфильм". Об этом заявили в социальном комплексе столицы.