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Новости

Новости

24 января, 18:30

Новости

Новости часа: в Москве с 2011 года построили или реконструировали 12 электродепо

Новости часа: в Москве с 2011 года построили или реконструировали 12 электродепо

Собянин: на московских ярмарках можно купить продукты из 47 регионов России

Собянин: завершаем строительство электродепо "Южное" Замоскворецкой линии метро

Новости часа: крупнейший в России комплекс по эксплуатации вагонов метро появится в Москве

Собянин: завершаем строительство электродепо "Южное" Замоскворецкой линии метро

Собянин: московские ярмарки в 2023 году посетили более 6 млн человек

Новости часа: Собянин сообщил, что на портале поставщиков Москвы доступно 2,6 млн товаров

Собянин рассказал, как уникальный портал поставщиков помогает находить продукцию

Новости часа: московские ярмарки в 2023 году посетили более 6 млн человек

Мэр Москвы поздравил с днем рождения Юрия Башмета

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве с 2011 года построили или реконструировали 12 электродепо. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Количество выпавшего за сутки в Москве и Московской области снега в 1,5 раза превышает норму. Об этом сообщил Гидрометцентр.

В "Московском долголетии" появится программа по созданию мультфильмов от студии "Союзмультфильм". Об этом заявили в социальном комплексе столицы.

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