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Новости

24 января, 16:00

Новости

Новости часа: крупнейший в России комплекс по эксплуатации вагонов метро появится в Москве

Новости часа: крупнейший в России комплекс по эксплуатации вагонов метро появится в Москве

Собянин: завершаем строительство электродепо "Южное" Замоскворецкой линии метро

Собянин: московские ярмарки в 2023 году посетили более 6 млн человек

Новости часа: Собянин сообщил, что на портале поставщиков Москвы доступно 2,6 млн товаров

Собянин рассказал, как уникальный портал поставщиков помогает находить продукцию

Новости часа: московские ярмарки в 2023 году посетили более 6 млн человек

Мэр Москвы поздравил с днем рождения Юрия Башмета

Собянин рассказал, как уникальный портал поставщиков помогает находить продукцию

"Мой район. Новости": основным ходом МСД пользуются около 400 тыс автомобилистов ежедневно

Собянин: московские ярмарки в 2023 году посетили более шести млн человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Крупнейший в России комплекс по эксплуатации вагонов метро появится в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Оплату проезда по биометрии на МЦД начнут тестировать в январе-марте. Об этом рассказали в Дептрансе Москвы.

Плавучие бани и понтонный бассейн установят на набережной Южного порта. Об этом заявил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

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