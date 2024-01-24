Новости часа: крупнейший в России комплекс по эксплуатации вагонов метро появится в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Крупнейший в России комплекс по эксплуатации вагонов метро появится в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Оплату проезда по биометрии на МЦД начнут тестировать в январе-марте. Об этом рассказали в Дептрансе Москвы.

Плавучие бани и понтонный бассейн установят на набережной Южного порта. Об этом заявил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.