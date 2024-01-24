24 января, 13:45Новости
Новости часа: Собянин сообщил, что на портале поставщиков Москвы доступно 2,6 млн товаров
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Количество позиций в каталоге московского портала поставщиков достигло 2,6 миллиона, сообщил Сергей Собянин. Электронная платформа позволяет заказчикам быстро находить продукцию, а поставщикам – расширять клиентскую базу.
Оплату проезда по биометрии начнут тестировать на МЦД в первом квартале 2024 года. Об этом рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.
Температура в Москве в среду, 24 января, может добраться до плюсовой отметки. Об этом сообщили синоптики.