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Новости

24 января, 13:45

Новости

Новости часа: Собянин сообщил, что на портале поставщиков Москвы доступно 2,6 млн товаров

Новости часа: Собянин сообщил, что на портале поставщиков Москвы доступно 2,6 млн товаров

Собянин рассказал, как уникальный портал поставщиков помогает находить продукцию

Новости часа: московские ярмарки в 2023 году посетили более 6 млн человек

Мэр Москвы поздравил с днем рождения Юрия Башмета

Собянин рассказал, как уникальный портал поставщиков помогает находить продукцию

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Собянин: московские ярмарки в 2023 году посетили более шести млн человек

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Количество позиций в каталоге московского портала поставщиков достигло 2,6 миллиона, сообщил Сергей Собянин. Электронная платформа позволяет заказчикам быстро находить продукцию, а поставщикам – расширять клиентскую базу.

Оплату проезда по биометрии начнут тестировать на МЦД в первом квартале 2024 года. Об этом рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Температура в Москве в среду, 24 января, может добраться до плюсовой отметки. Об этом сообщили синоптики.

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