Мэр Москвы поздравил с днем рождения Юрия Башмета

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста СССР Юрия Башмета. Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в Москве высота сугробов достигла отметки 0,5 метра.

Вдобавок к этому, на портале "Активный гражданин" стартовало голосование по выбору новой экскурсии в Музее транспорта столицы.

Тем временем СМИ также пишут, что в Зеленограде реконструируют комплекс по производству пластиковых карт. А в Подмосковье родился младенец весом более пяти килограммов.