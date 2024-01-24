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24 января, 10:30

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Мэр Москвы поздравил с днем рождения Юрия Башмета

Мэр Москвы поздравил с днем рождения Юрия Башмета

Собянин рассказал, как уникальный портал поставщиков помогает находить продукцию

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Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста СССР Юрия Башмета. Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в Москве высота сугробов достигла отметки 0,5 метра.

Вдобавок к этому, на портале "Активный гражданин" стартовало голосование по выбору новой экскурсии в Музее транспорта столицы.

Тем временем СМИ также пишут, что в Зеленограде реконструируют комплекс по производству пластиковых карт. А в Подмосковье родился младенец весом более пяти килограммов.

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