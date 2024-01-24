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24 января, 09:45

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Собянин рассказал, как уникальный портал поставщиков помогает находить продукцию

Собянин рассказал, как уникальный портал поставщиков помогает находить продукцию

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Электронная платформа позволяет заказчикам быстро находить продукцию, а поставщикам – расширять клиентскую базу. В этом им активно помогает искусственный интеллект. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, что список товаров и услуг на портале поставщиков за пять лет увеличился в 27 раз. На данный момент в нем зарегистрировано больше 2,5 миллиона наименований в 16 тысячах категорий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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