Собянин рассказал, как уникальный портал поставщиков помогает находить продукцию

Электронная платформа позволяет заказчикам быстро находить продукцию, а поставщикам – расширять клиентскую базу. В этом им активно помогает искусственный интеллект. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, что список товаров и услуг на портале поставщиков за пять лет увеличился в 27 раз. На данный момент в нем зарегистрировано больше 2,5 миллиона наименований в 16 тысячах категорий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.