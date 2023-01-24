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24 января, 18:00

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Собянин: в ОЭЗ "Технополис "Москва" построен комплекс по производству электронных модулей

Собянин: в ОЭЗ "Технополис "Москва" построен комплекс по производству электронных модулей

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Сергей Собянин заявил в своем телеграм-канале, что поддержка развития микроэлектроники является безусловным приоритетом для столицы. Мэр города отметил, что уже 33 компании по микроэлектронике размещены на площадках ОЭЗ "Технополис "Москва". За девять месяцев 860 человек получили работу на этих предприятиях.

Статус резидента "Технополиса" позволяет компаниям получать высокие налоговые льготы. В список таких резидентов вошло и предприятие "Цифровые технологии безопасности".

Данная фирма завершает строительство комплекса по производству электронных модулей и печатных плат на платформе "Алабушево". Эта продукция нужна практически во всех бытовых устройствах, а также широко применяется в телекоммуникациях, медицинском оборудовании и автотранспорте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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