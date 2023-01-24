Новости часа: предприятия Москвы увеличили выпуск электрооборудования почти на 30%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Предприятия Москвы увеличили выпуск электрооборудования почти на треть. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Госдума приняла простановление об обязанности депутатов уведомлять о намерении выехать за рубеж. Члены Совета Думы и главы комитетов и комиссий должны будут уведомлять о выезде напрямую спикера палаты.

Повышенный спрос на ибупрофен в России удалось купировать. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.