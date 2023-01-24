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17:15

Политика

Новости часа: предприятия Москвы увеличили выпуск электрооборудования почти на 30%

Новости часа: предприятия Москвы увеличили выпуск электрооборудования почти на 30%

Собянин: предприятия Москвы увеличили выпуск электрооборудования почти на треть

Новости часа: Россия заинтересована в создании условий для возвращения ценных специалистов

Новости часа: 19 общественных пространств благоустроят в Москве в 2023 году

Собянин: в 2023 году в Москве благоустроят еще 74 городских парка и сквера

Новости часа: Собянин рассказало влиянии отмены турникетов в наземном транспорте

Собянин рассказал, как отмена турникетов изменила имидж наземного транспорта Москвы

Собянин: в Московском метрополитене за 10 лет создано свыше 30 тыс новых рабочих мест

Новости часа: московский метрополитен стал одним из крупнейших работодателей столицы

Собянин сообщил об открытии трех детских поликлиник в разных районах столицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Предприятия Москвы увеличили выпуск электрооборудования почти на треть. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Госдума приняла простановление об обязанности депутатов уведомлять о намерении выехать за рубеж. Члены Совета Думы и главы комитетов и комиссий должны будут уведомлять о выезде напрямую спикера палаты.

Повышенный спрос на ибупрофен в России удалось купировать. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

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