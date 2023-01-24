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13:30

Общество

Новости часа: 19 общественных пространств благоустроят в Москве в 2023 году

Новости часа: 19 общественных пространств благоустроят в Москве в 2023 году

Собянин: в 2023 году в Москве благоустроят еще 74 городских парка и сквера

Новости часа: Собянин рассказало влиянии отмены турникетов в наземном транспорте

Собянин рассказал, как отмена турникетов изменила имидж наземного транспорта Москвы

Собянин: в Московском метрополитене за 10 лет создано свыше 30 тыс новых рабочих мест

Новости часа: московский метрополитен стал одним из крупнейших работодателей столицы

Собянин сообщил об открытии трех детских поликлиник в разных районах столицы

Новости часа: в Москве выросло производство медоборудования

Собянин рассказал о росте производства медоборудования в Москве

Новости часа: 40 тысяч детей получат медицинскую помощь в новых поликлиниках Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве благоустроят 19 общественных пространств в 2023 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Водителей в столице призвали быть внимательными на дорогах из-за возможной гололедицы. О дорожных условиях предупредил Дептранс.

В Госдуму внесли проект о штрафах за заключение трудового договора без воинских документов. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

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