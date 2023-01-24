Новости часа: 19 общественных пространств благоустроят в Москве в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве благоустроят 19 общественных пространств в 2023 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Водителей в столице призвали быть внимательными на дорогах из-за возможной гололедицы. О дорожных условиях предупредил Дептранс.

В Госдуму внесли проект о штрафах за заключение трудового договора без воинских документов. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.