Новости часа: Собянин рассказало влиянии отмены турникетов в наземном транспорте

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Отмена турникетов в наземном транспорте позволила москвичам экономить до 25 минут. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Эпидситуация по ОРВИ и гриппу в Москве остается нестабильной. Об этом заявил Роспотребнадзор.

Россиянин Карен Хачанов вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису. В полуфинале он встретится с победителем игры между греком Стефаносом Циципасом и чехом Иржи Легечкой.