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11:30

Общество

Новости часа: Собянин рассказало влиянии отмены турникетов в наземном транспорте

Новости часа: Собянин рассказало влиянии отмены турникетов в наземном транспорте

Собянин рассказал, как отмена турникетов изменила имидж наземного транспорта Москвы

Собянин: в Московском метрополитене за 10 лет создано свыше 30 тыс новых рабочих мест

Новости часа: московский метрополитен стал одним из крупнейших работодателей столицы

Собянин сообщил об открытии трех детских поликлиник в разных районах столицы

Новости часа: в Москве выросло производство медоборудования

Собянин рассказал о росте производства медоборудования в Москве

Новости часа: 40 тысяч детей получат медицинскую помощь в новых поликлиниках Москвы

Новости часа: новый корпус детской поликлиники открыли в Бескудниковском районе

Собянин сообщил об открытии трех детских поликлиник в разных районах столицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Отмена турникетов в наземном транспорте позволила москвичам экономить до 25 минут. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Эпидситуация по ОРВИ и гриппу в Москве остается нестабильной. Об этом заявил Роспотребнадзор.

Россиянин Карен Хачанов вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису. В полуфинале он встретится с победителем игры между греком Стефаносом Циципасом и чехом Иржи Легечкой.

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