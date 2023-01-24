11:30Общество
Новости часа: Собянин рассказало влиянии отмены турникетов в наземном транспорте
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Отмена турникетов в наземном транспорте позволила москвичам экономить до 25 минут. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Эпидситуация по ОРВИ и гриппу в Москве остается нестабильной. Об этом заявил Роспотребнадзор.
Россиянин Карен Хачанов вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису. В полуфинале он встретится с победителем игры между греком Стефаносом Циципасом и чехом Иржи Легечкой.