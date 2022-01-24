Почти 30 тысяч новых рабочих мест появится за пределами ТТК

В ближайшие годы за пределами ТТК появится почти 30 тысяч новых рабочих мест. Об этом заявил в своем Twitter-аккаунте мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что в рамках столичной программы с инвесторами заключено уже 17 соглашений. Это делается, чтобы людям не приходилось проводить много времени в дороге. Согласно документам, с инвесторами строится не только жилье, но и коммерческая недвижимость, социальные объекты, новые производства. В обмен на это бизнесу предоставляются финансовые льготы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.