Собянин осмотрел строящийся участок ЮВХ от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта

Сергей Собянин осмотрел ход строительства Юго-Восточной хорды на участке от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта.

"Мы продолжаем строить Юго-Восточную хорду. Скоростная магистраль от Бутова до шоссе Энтузиастов – участок, на котором мы сейчас находимся, относительно небольшой по протяженности, но, пожалуй, самый сложный из всего дорожного строительства, которое велось когда-либо в истории Москвы. Ничего подобного в истории Москвы не строилось. Уже в 2023 году Юго-Восточная хорда в составе Северо-Восточной хорды и этот участок будут запущены. Это будет новая транспортная ситуация", – сказал мэр.

По его словам, этот участок – крупнейший транспортный узел, соединяющий 14 эстакад и путепроводов. Мэр отметил, что Юго-Восточная хорда полностью бесшовно интегрируется в Северо-Восточную хорду, создавая московский скоростной диаметр, который проложен от юга до севера города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.