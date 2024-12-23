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Новости

23 декабря, 22:30

Новости

Новости часа: торговый оборот Москвы и Белоруссии за два года вырос почти на 30%

Новости часа: торговый оборот Москвы и Белоруссии за два года вырос почти на 30%

Москва и Минск подписали совместное заявление

Собянин совершил рабочий визит в Минск

Москва и Минск подписали совместное заявление о взаимодействии

Сергей Собянин: Москва и Минск будут развивать сотрудничество в разных сферах

Новости часа: Москва и Минск усилят экономические и социальные связи

Новости часа: Сергей Собянин выступит с отчетом перед Мосгордумой 25 декабря

Сергей Собянин: Москва и Минск будут развивать сотрудничество в разных сферах

Новости часа: поставки стройматериалов между Москвой и Белоруссией выросли почти на 60%

Сергей Собянин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Торговый оборот между Москвой и Белоруссией за два года вырос почти на 30%, увеличился и туристический поток, сообщил Сергей Собянин.

Вестибюли станций метро "Семеновская" и "Краснопресненская" украсили к Новому году, сообщил Дептранс.

Жители двух старых домов начали переезжать в новостройку по реновации в Тимирязевском районе, рассказал заммэра Владимир Ефимов.

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