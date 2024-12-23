Новости часа: торговый оборот Москвы и Белоруссии за два года вырос почти на 30%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Торговый оборот между Москвой и Белоруссией за два года вырос почти на 30%, увеличился и туристический поток, сообщил Сергей Собянин.

Вестибюли станций метро "Семеновская" и "Краснопресненская" украсили к Новому году, сообщил Дептранс.

Жители двух старых домов начали переезжать в новостройку по реновации в Тимирязевском районе, рассказал заммэра Владимир Ефимов.