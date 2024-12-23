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Новости

23 декабря, 18:00

Новости

Новости часа: Сергей Собянин выступит с отчетом перед Мосгордумой 25 декабря

Новости часа: Сергей Собянин выступит с отчетом перед Мосгордумой 25 декабря

Сергей Собянин: Москва и Минск будут развивать сотрудничество в разных сферах

Новости часа: поставки стройматериалов между Москвой и Белоруссией выросли почти на 60%

Сергей Собянин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

Новости часа: торговый оборот Москвы и Белоруссии за два года вырос почти на 30%

Товарооборот Москвы и Белоруссии по итогам года может достичь 7 млрд долларов

Новости часа: Собянин обсудил с Лукашенко развитие двустороннего сотрудничества

Собянин обсудил с Лукашенко развитие двустороннего сотрудничества

Сергей Собянин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

Сергей Собянин возложил венок к монументу Победы в Минске

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин выступит с отчетом перед Мосгордумой в среду, 25 декабря, сообщил председатель МГД Алексей Шапошников.

Тематический поезд, посвященный истории России, запустили в московском метро, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Рыбные рынки "Москва – на волне" предлагают скидки к Новому году, пишет портал mos.ru.

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