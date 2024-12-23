23 декабря, 18:00Новости
Новости часа: Сергей Собянин выступит с отчетом перед Мосгордумой 25 декабря
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин выступит с отчетом перед Мосгордумой в среду, 25 декабря, сообщил председатель МГД Алексей Шапошников.
Тематический поезд, посвященный истории России, запустили в московском метро, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Рыбные рынки "Москва – на волне" предлагают скидки к Новому году, пишет портал mos.ru.