Новости часа: Сергей Собянин выступит с отчетом перед Мосгордумой 25 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин выступит с отчетом перед Мосгордумой в среду, 25 декабря, сообщил председатель МГД Алексей Шапошников.

Тематический поезд, посвященный истории России, запустили в московском метро, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Рыбные рынки "Москва – на волне" предлагают скидки к Новому году, пишет портал mos.ru.