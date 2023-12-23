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Новости

23 декабря, 20:00

Новости

Инвесторы построят в Москве логистический парк, ТЦ и два офисных комплекса – Собянин

Инвесторы построят в Москве логистический парк, ТЦ и два офисных комплекса – Собянин

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Логистический парк, торговый центр и два офисных комплекса построят инвесторы в столице по программе создания рабочих мест. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Огромная толпа людей в столичных торговых центрах и опустошенные полки в магазинах наблюдаются в преддверии Нового года. Ажиотаж ощущается с самого утра. Москвичи отправляются за подарками и продуктами к праздничному столу.

Сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина для участия в выборах президента России в марте 2024 года начался в Москве. В столице работает около 50 точек сбора в торговых центрах и общественных пространствах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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