Инвесторы построят в Москве логистический парк, ТЦ и два офисных комплекса – Собянин

Логистический парк, торговый центр и два офисных комплекса построят инвесторы в столице по программе создания рабочих мест. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Огромная толпа людей в столичных торговых центрах и опустошенные полки в магазинах наблюдаются в преддверии Нового года. Ажиотаж ощущается с самого утра. Москвичи отправляются за подарками и продуктами к праздничному столу.

Сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина для участия в выборах президента России в марте 2024 года начался в Москве. В столице работает около 50 точек сбора в торговых центрах и общественных пространствах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

