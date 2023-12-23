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23 декабря, 13:30

Экономика

Новости часа: производство карты "Тройка" стало на 100% российским

Новости часа: производство карты "Тройка" стало на 100% российским

Сергей Собянин: производство карты "Тройка" стало полностью российским

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Новости часа: более 72 тыс магазинов и кафе украсили к Новому году в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Производство карты "Тройка" стало на 100% российским. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Выручка резидентов особой экономической зоны "Технополис "Москва" выросла почти в 2,5 раза в январе-сентябре. Информация об этом появилась на сайте мэра столицы.

Творческие и кулинарные мастер-классы пройдут в пространстве Москвы на выставке "Россия". Об этом также сообщили на сайте мэра столицы.

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