Новости часа: производство карты "Тройка" стало на 100% российским

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Производство карты "Тройка" стало на 100% российским. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Выручка резидентов особой экономической зоны "Технополис "Москва" выросла почти в 2,5 раза в январе-сентябре. Информация об этом появилась на сайте мэра столицы.

Творческие и кулинарные мастер-классы пройдут в пространстве Москвы на выставке "Россия". Об этом также сообщили на сайте мэра столицы.